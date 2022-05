Paris sportifs : le CF Montréal attrayant contre le FC Cincinnati

Avec les séries éliminatoires qui avancent dans la Ligue nationale de hockey et la NBA, laissant ainsi moins de matchs sur lesquels miser, ainsi que la fin des championnats de soccer dans plusieurs pays d’Europe, tous les parieurs pourront se tourner vers la Major League Soccer (MLS), entre autres, où le CF Montréal représentera une belle opportunité d’engranger quelques sous au cours de la prochaine fin de semaine.

Voici donc quatre paris intéressants en vue de leur duel contre le FC Cincinnati, samedi au Stade Saputo :

Victoire du CF Montréal (1,64) Bet99

Victime de deux revers consécutifs, après une séquence de huit victoires en MLS, le CF Montréal ne pourra pas prendre son rival à la légère. Contrairement à ce qui se voit habituellement dans le circuit Garber, la formation de l’Ohio présente un meilleur rendement à l’étranger (4-2-1) qu’à domicile (2-4-0). Ils ont d’ailleurs gagné quatre matchs de suite, quoique contre des adversaires beaucoup plus faibles – le Toronto FC (deux fois) et le Fire de Chicago (une fois), entre autres – avant de baisser pavillon dans leur plus récent duel. Les hommes de Wilfried Nancy ont d’ailleurs remporté le premier match de la campagne entre les deux formations, sur la pelouse adverse.

Plus de 2,5 buts (1,57) Bet99 et Mise-o-jeu

Si le premier duel entre ces deux équipes de l’Association de l’Est est un présage de ce qui s’en vient pour le second, des buts sont à prévoir. Le Club de Foot avait alors triomphé 4 à 3. Autant le CF Montréal que le FC Cincinnati a l’habitude des matchs à haut pointage en 2022. Le club de la Belle Province a vu 47 filets être inscrits au travers de ses 13 matchs, tandis que leurs rivaux ont vu 39 buts se marquer dans le même laps de temps. Historiquement, les rivaux ont trouvé le fond du filet au moins trois fois dans quatre de leurs six duels depuis l’arrivée en MLS du club américain. Les offres de paris pour que les deux équipes marquent (1,60) ou encore qu’il y ait plus de 3,5 buts (2,40) pourraient aussi s’avérer payantes.

Djordje Mihailovic buteur (2,70) Mise-o-jeu

Mihailovic est bien évidemment le meilleur buteur du CFM depuis le début de la saison, avec sept réussites, mais il est aussi celui qui traverse la meilleure séquence, avec trois buts à ses quatre derniers duels. Il est sans contredit la figure de proue de l’attaque montréalaise et représente un pari plus sécuritaire par les temps qui courent que ses compagnons à l’avant, tels que Romell Quioto, Kei Kamara ou encore Joaquin Torres, qui possèdent tous trois buts à leur fiche.

Luciano Acosta buteur (4,75) Mise-o-jeu

La réussite offensive du FC Cincinnati en 2022 passe par les pieds de seulement deux hommes, Luciano Acosta et Brandon Vazquez. La paire a inscrit 12 des 18 filets des leurs depuis le début de la campagne. Aucun autre joueur de leur formation n’a secoué les cordages plus d’une fois. C’est toutefois l’Argentin qui traverse la meilleure séquence, avec quatre buts à ses six derniers duels en MLS. Nul doute que Vazquez (3,25) représente un choix tout aussi logique et payant en cas de réussite, mais la récente séquence d’Acosta lui vaut la meilleure mention.