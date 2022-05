Helm et Compher éliminent les Blues

Les amateurs de hockey auront droit à un affrontement entre Connor McDavid et Nathan MacKinnon en finale de l’Association de l’Ouest. Vendredi soir, l’Avalanche du Colorado y a rejoint les Oilers d’Edmonton en défaisant les Blues en six matchs, grâce à une dernière victoire de 3 à 2, à St. Louis.

Le dénouement du sixième duel n’aurait pas pu être plus dramatique, alors que Darren Helm a réduit au silence l’Entreprise Center avec seulement six secondes restantes au temps réglementaire.

Dans une dernière tentative, l’attaquant a profité d’une entrée de zone des siens et d’une remise de Logan O’Connor pour diriger la rondelle vers le filet. Elle s’est finalement frayé un chemin derrière le gardien Ville Husso. L’homme masqué des Blues n’aura pas grand-chose à se reprocher, lui qui a repoussé 36 rondelles dans la défaite.

Outre Helm, J.T. Compher a aussi connu un fort match pour les vainqueurs, lui qui a secoué les cordages non pas une fois, mais bien deux, créant l’égalité à chaque occasion. Son deuxième filet a d’ailleurs été inscrit avec l’avantage d’un homme.

À l’autre bout de la patinoire, Darcy Kuemper n’a fait face qu’à 20 tirs, cédant devant Justin Faulk et Jordan Kyrou.

Josh Manson, le héros obscur

Avec une formation bourrée de vedettes, il est rare d’entendre le nom du défenseur Josh Manson dans les faits saillants de l’Avalanche. Pourtant, il a effectué deux jeux importants pour les siens dans le sixième match.

Sur le premier but des siens. Manson a vu son tir rebondir devant le filet de Husso. Compher, positionné à cet endroit, en a alors profité pour sauter sur le retour de lancer.

C’est toutefois en fin de deuxième période que Manson s’est le plus illustré. L’Avalanche tirait de l’arrière 2 à 1 et jouait avec un homme en moins en fin de deuxième période. Kyrou a alors joué de patience et profité d’une sortie de Kuemper, déporté de son filet, pour tirer vers une cage béante.

Manson s’est toutefois jeté de manière désespérée pour prévenir un but certain et garder son équipe à un but d’écart, ce qui s’est avéré crucial.

Le premier match de la série Oilers-Avalanche aura lieu mardi prochain à Denver.