Un retour aux sources pour le CF Montréal

C’est un très beau retour dans le passé que Joey Saputo et Gabriel Gervais ont fait vendredi matin au Centre Nutrilait en dévoilant le nouveau logo du CF Montréal qui sera en usage dès 2023.

Tout au long de la présentation, le propriétaire et le président et chef de la direction ont insisté sur l’importance de l’histoire du club et le logo créé par l’Agence Pigeon respecte celle-ci.

La nouvelle création est circulaire et ramène le bleu à l’avant-plan, de même que la fleur de lys, le bouclier et les bandes noires et bleues que l’on voyait sur le dernier logo de l’Impact, également créé par la même agence.

«Nous avons écouté nos employés, nos partenaires et nos partenaires, et nous en sommes venus à la conclusion qu’un changement était nécessaire», a expliqué Saputo.

Le but de l’opération est aussi de rebâtir les ponts avec les partisans et en consultants les réseaux sociaux, ceux-ci ont majoritairement bien reçu cette nouvelle signature visuelle.

«On reconnait qu’il y a eu un bris dans le logo de 2021, on ne retrouvait pas les éléments de notre histoire», a admis Gervais.

D’ailleurs, Joey Saputo n’a pas hésité à raconter qu’il avait lui-même vu l’erreur au cours de la saison 2021.

«À la fin de l’été, quand on a pris du recul, on a vu que le passé n’était pas là et on a senti la frustration des fans.»

«C’était comme si le passé n’existait pas et c’est là qu’on a commencé une réflexion sur le logo.»

Consultation

On répare ainsi une erreur, Gabriel Gervais admettant d’ailleurs que le logo actuel avait l’air d’un flocon de neige, ce que de nombreux partisans ont déploré.

Il faut dire que la nouvelle identité a essentiellement été développée en vase clos, ce qui n’a pas été le cas cette fois-ci.

«Ce qu’on a fait différemment cette fois-ci et que nous n’avions pas fait précédemment, c’est que nous avons consulté», a admis Saputo.

«On a pris tous les éléments qui étaient importants dans les consultations qu’on a faites avec tous les groupes.»

Important

Sur le logo, on retrouve l’année 1993 et c’est un élément sur lequel Saputo a insisté.

«Pour moi, l’année de fondation du club était importante. J’ai négocié avec la ligue et je suis très heureux qu’ils aient accepté.»

D’ailleurs, le logo commencera à être utilisé au moment où le club célèbrera son 30e anniversaire, ce qui n’est pas anodin.

«Notre changement d’identité n’était pas une façon de nous éloigner de notre mission et de notre histoire, mais plutôt de faire grandir le club», a rappelé Saputo qu’on a rarement vu aussi détendu et serein.

