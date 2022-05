Connor McDavid est affamé

Au grand dam de plusieurs amateurs de hockey, la «guerre de l’Alberta» est déjà terminée et l’un des grands responsables de cette fin prématurée est Connor McDavid, qui continue de faire honneur à son statut de hockeyeur-vedette.

Le numéro 97 a inscrit le filet décisif en prolongation du cinquième et dernier match de la demi-finale de l’Association de l’Ouest, jeudi, procurant une victoire de 5 à 4 aux Oilers d’Edmonton contre les Flames de Calgary. Comme ce fut le cas en saison régulière, il amasse les points à un rythme plus que soutenu : le récipiendaire du trophée Art-Ross en 2021-2022 en a totalisé 26 en séries, tout comme son coéquipier Leon Draisaitl.

Aussi, les Flames et leur gardien Jacob Markstrom ont payé cher leur incapacité à freiner l’attaquant, qui a récolté 12 points à leurs dépens. Et McDavid n’a évidemment pas l’intention de s’arrêter là, ce que l’Avalanche du Colorado et les Blues de St. Louis savent bien.

«Nous voulons tous gagner, a déclaré le principal intéressé au site NHL.com. Je pense que notre groupe a traversé beaucoup d’épreuves cette année et dans les précédentes. Je crois que cela nous a rendus de plus en plus affamés pour obtenir du succès. Nous avions des leçons à suivre en chemin et nous en sommes à ce point. Certes, on veut poursuivre.»

Deuxièmes de la section Pacifique, les bonnes performances du passé ne signifieront rien une fois le troisième tour éliminatoire entamé, néanmoins. Edmonton se retrouve dans le carré d’as pour la première fois depuis 2006 et devra maintenir la cadence pour garder espoir de remporter la sixième coupe Stanley de son histoire.

«Nous sommes seulement à la moitié du parcours, mais franchir une étape donne de bonnes sensations, a avoué Draisaitl. C’est agréable de savoir qu’on grandit en tant qu’équipe et organisation. Je suis vraiment fier des gars, ce fut une série difficile. Les Flames sont une très bonne formation et nous ont offert une rude opposition. Ils n’ont jamais lâché et nous avons dû répliquer deux fois plus fort. Ç’a été du bon travail de la part de tous.»

Une séquence historique

La confrontation Oilers-Flames a donné lieu à quelques explosions offensives, comme ce fut entre autres le cas pendant le premier match, un gain de 9 à 6 de Calgary. Le point culminant de cette pétarade a cependant été atteint en deuxième période, jeudi, quand un pointage de 2 à 2 a été doublé en l’espace de 1 min 11 s. C’est le temps qu’il a fallu à Zach Hyman, Johnny Gaudreau, Calle Jarnkrok et Evan Bouchard pour porter la marque à 4 à 4, ce qui constitue désormais la séquence de quatre buts la plus rapide de l’histoire des séries.

«C’était complètement fou, a affirmé Draisaitl. Je n’avais jamais rien vu de tel. Ça doit être un record, c’est arrivé si rapidement. Je pense avoir été sur la glace une seule fois. [...] Ce sont encore des trucs desquels nous devons apprendre quand nous créons l’égalité ou prenons l’avance. Il faut contrôler le jeu un peu plus et ne pas jouer des séquences consécutives en concédant des buts. On doit s’ajuster.»