Simona Halep victime d'une crise de panique

Simona Halep, 19e mondiale et gagnante de Roland-Garros en 2018, a été éliminée jeudi dès le deuxième tour, battue par la Chinoise Zheng Qinwen (74e), 2-6, 6-2, 6-1.

Dès le milieu de la rencontre, la Roumaine a semblé ne pas être au mieux physiquement. Plusieurs fois, elle est apparue comme à bout de souffle, devant même prendre une minute pour s'accroupir le front appuyé sur sa raquette à certains moments. Elle a fini par faire appel au médecin à deux reprises au troisième set, avant de reprendre la partie. Mais malgré les encouragements du public, elle n'a pas réussi à reprendre le dessus, laissant Zheng enchaîner les jeux.

Quelques heures plus tard, la joueuse de 30 ans a expliqué avoir souffert d'une «crise de panique».

«Ça ne m'était jamais arrivé avant. Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit, car je menais au score, il n'y avait pas de raison que ça arrive. C'était comme si je n'avais plus contrôle de mon corps», a-t-elle dit.

Halep avait en effet remporté facilement le premier set avant de se mettre à commettre plus de fautes (15 contre 4 en première manche), cédant par trois fois son service à la Chinoise dans la deuxième manche. Et de n'être que l'ombre d'elle-même dans la troisième, ne réussissant à prendre qu'un seul jeu sur les 11 derniers de la partie.

Trop de pression?

«Je me suis peut-être mis trop de pression, peut-être que je voulais trop bien faire, je ne sais pas. Après le match, ça a été très dur, j'ai eu besoin d'un certain temps pour revenir à mon état normal. Mais maintenant, je me sens bien», a-t-elle assuré, précisant ne souffrir d'aucune blessure physique.

Depuis plus d'un an, la Roumaine endure de multiples blessures. L'an dernier, touchée au mollet, elle avait déclaré forfait pour Roland-Garros, et n'avait pu défendre son titre à Wimbledon. Plus récemment, une blessure à la cuisse l'avait obligée à se retirer du tournoi WTA 1000 de Miami fin mars. Elle avait expliqué que le stress et l'anxiété pouvaient être à l’origine de la multiplication de ses pépins physiques.

Au premier tour, Halep, désormais entraînée par Patrick Mouratoglou, avait déjà semblé en difficulté le temps d'un set face à l’Allemande Nastasja Schunk (165e), avant de l'emporter.

Zheng, 19 ans, participe à son tout premier Roland-Garros et remporte la plus belle victoire de sa carrière, sa première sur une membre du top 20.