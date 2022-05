Les Capitales complètent le balayage

Les Capitales de Québec ont conclu leur série inaugurale de trois matchs au Stade Canac en balayant les Grizzlies de Gateway. Les favoris de la foule ont triomphé 3 à 2, jeudi.

C’est le premier balayage de la saison 2022 des hommes du gérant Patrick Scalabrini, eux qui en étaient à leur quatrième série de la saison. Ils n’ont d’ailleurs toujours pas perdu une seule de ces séries, gagnant au moins deux des trois duels à chaque occasion.

Ce coup de balai a aussi permis à la formation de la Belle Province de se hisser au premier rang de la Ligue Frontière de baseball, jusque-là détenu par les Grizzlies, grâce à un dossier de 9-3.

Dans le duel du jour, Marc-Antoine Lebreux a donné la victoire aux siens quand il a brisé une égalité en fin de neuvième manche. Deux retraits avaient déjà été enregistrés par les visiteurs quand le voltigeur s’est présenté devant l’artilleur Colton Easterwood, alors que Pedro Gonzalez était au deuxième coussin. Lebreux a finalement réussi un simple qui a permis à son coéquipier de compléter son tour des sentiers.

Les partisans ont d’ailleurs dû se montrer patients puisque tous les points, outre celui produit par Lebreux, ont été inscrits dès la première manche.

Jay Prather a d’abord cogné un double de deux points pour les Grizzlies, aux dépens du lanceur partant Codie Paiva. Ce fut toutefois son seul faux pas, lui qui n’a permis que quatre coups sûrs et autant de buts sur balles, retirant sur des prises 10 adversaires, en six manches de travail.

Pour les Capitales, Franklin Parra a produit les deux premiers points. Toujours au premier assaut, il a expulsé une offrande de Steven Ridings à l’extérieur des limites du Stade Canac, alors que Josh McAdams était sur les sentiers. Ridings n’aura pas grand-chose à se reprocher. Tout comme son vis-à-vis, il a été sur la butte l’instant de six manches et n’a permis que cinq coups sûrs et une passe droite, en plus de faire mordre la poussière à neuf joueurs des Capitales.

Ces derniers demeureront à leur domicile pour la prochaine fin de semaine, puisque les Y’alls de Florence (3-7) seront de passage à Québec jusqu’à dimanche.