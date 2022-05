Les Canadiennes avancent en double à Roland-Garros

La terre battue parisienne semble sourire à Leylah Fernandez : après avoir franchi le deuxième tour en simple, mercredi, voilà qu’elle et sa partenaire Kristen Flipkens ont entamé le tournoi de double de Roland-Garros en force, jeudi.

La Québécoise et la Belge ont infligé une défaite sèche de 6-2 et 6-1 aux jeunes Australiennes Charlotte Kempenaers-Pocz et Olivia Gadecki. Le duel n’a duré que 64 minutes.

Fernandez et Flipkens n’ont rien laissé à leurs rivales, remportant 63 % des points lorsqu’elles parvenaient à placer leur première balle de service. Elles ont aussi protégé les deux seules balles de bris qu’elles ont offertes aux Australiennes.

Au deuxième tour, elles croiseront le fer avec la Russe Veronika Kudermetova et la Belge Elise Mertens.

Dabrowski triomphe aussi

Fernandez n’est pas la seule Canadienne à avoir goûté à la victoire en double, jeudi, puisque Gabrielle Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos ont atteint la prochaine ronde.

La paire a eu raison de la Russe Anna Blinkova et de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovih en deux manches de 6-2 et 6-3.

L’identité de leurs adversaires en deuxième ronde n’est pas encore connue, elles qui attendent le résultat du duel entre le duo d’Emina Bektas et de Tara Moore et celui de Belinda Bencic et d'Anhelina Kalinina.