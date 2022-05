La saga de Sasha et Naomi, partie 2

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent une fois de plus sur la saga entourant le départ de Sasha et Naomi, alors que la WWE les a entre autres suspendues.

De plus, les deux animateurs discutent des événements qui auront lieu à Montréal et à Québec, de Roman Reigns et ils font leurs prédictions pour Double or Nothing.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!