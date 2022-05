Après un intéressant début de saison, les Blue Jays de Toronto ont ralenti avec une fiche de 9-12 jusqu’à présent en mai. Et la faute revient, en partie, à une attaque déficiente.

Vladimir Guerrero fils n’est évidemment pas le seul responsable des malheurs de la formation torontoise, mais sa moyenne au bâton a chuté dramatiquement de ,344 à ,263 au cours du dernier mois.

«Une saison de baseball, c’est un marathon, ce n’est pas un sprint et là, les Blue Jays jouent légèrement en bas de ,500 au mois de mai. Ce n’est pas catastrophique, mais avec une offensive qui devrait faire du dommage et qui n’en fait pas, c’est là où tu commences à te poser des questions», a analysé l’expert baseball Karl Gélinas, à titre de collaborateur au balado «Les buts remplis», propulsé par TVA Sports et QUB Radio. À écouter ici:

À leurs 21 premiers matchs au cours du mois de mai, les joueurs des Blue Jays ont ainsi présenté une moyenne au bâton collective de ,215. Ils ont par ailleurs été limités à 15 circuits et seulement 69 points, soit environ 3,3 points par partie.

«Frapper, c’est contagieux, a ajouté Gélinas. Quand il y a deux ou trois frappeurs qui sont hot en même temps, la formation complète va bien aller. Tout le monde frappe et tu vas frapper sans te questionner. L’inverse est aussi vraie, quand les gros cogneurs sont un peu plus froids à la plaque, le restant de ton équipe risque de l’être aussi.»

«J’ai l’impression que les gros canons qui ne font pas leur travail présentement se mettent davantage de pression et l’indiscipline embarque. Les gars essaient de jouer aux héros et s’élancent sur des lancers où ils ne devraient pas. Mais parfois, ça prend seulement un coup sûr ou une bonne présence pour te relancer.»

Avec un dossier de 23-20 depuis le début de la saison, les Jays figurent provisoirement au troisième rang de la section Est de la Ligue américaine, derrière les Yankees de New York (31-13) et les Rays de Tampa Bay (26-17).