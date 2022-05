Elvis Merzlikins à l'aise dans la chaise du numéro 1

Elvis Merzlikins a été l’un des gardiens les plus occupés de la dernière saison régulière dans la Ligue nationale de hockey et le porte-couleurs des Blue Jackets de Columbus est prêt à jouer tous les matchs s’il le faut.

À sa troisième campagne au sein du circuit Bettman, le Letton de 28 ans a pour la première fois reçu l’étiquette de portier numéro 1. Il a joué 59 parties, tandis que son adjoint principal, Joonas Korpisalo, a été affecté par les blessures.

«C’était une expérience incroyable, a dit Merzlikins de son statut de numéro 1, jeudi, en entrevue avec le site web des Jackets. Je suis très reconnaissant d’avoir pu vivre ça. Je me sens comme un gardien complètement différent maintenant. J’ai appris à composer avec les séquences de deux matchs en deux soirs. J’ai beaucoup appris sur comment gérer avec la pression et comment me reposer. C’est gros.»

L’homme masqué était à ce point sur une lancée qu’il a pris part à 17 des 18 derniers matchs de Columbus, dont une entrée en jeu surprise pour clore la campagne, le 29 avril contre les Penguins de Pittsburgh. Il a ensuite joué avec la Lettonie au Championnat du monde.

L’entraîneur-chef Brad Larsen compte l’utiliser pendant plus de 60 rencontres en 2022-2023 et d’en faire l’un des gardiens les plus occupés de la ligue, comme Juuse Saros, Connor Hellebuyck ou encore Andrei Vasilevskiy.

«C’est généralement ce qu’un numéro 1 veut, 60 s’il le peut, a indiqué le pilote. C’était bien de le voir prendre la relève [contre les Penguins]. J’ai dit à Elvis avant le match d’être prêt, juste au cas. Ce n’est pas une soirée de congé. Tu peux être appelé à jouer et les circonstances ont pointé dans cette direction. Ainsi, il était de retour.»

Merzlikins a bloqué 40 des 42 lancers des «Pens» dans une cause perdante de 5 à 3. Jean-François Bérubé avait été chassé de la rencontre après seulement sept minutes...

Une nouvelle attitude

Celui qui a joué en Suisse de 2013 à 2019 a toujours cru en ses moyens. Repêché en troisième ronde par les Jackets en 2014, il a attendu longtemps avant de faire le saut en Amérique du Nord. Il a partagé le filet avec Korpisalo à ses deux premières campagnes.

«C’était un sentiment totalement différent. Je dirais que j’avais moins de responsabilités, peut-être. [...] Dans cette situation [de gardien partant], tu as beaucoup de responsabilités. Tu sais que tu joueras la prochaine partie et peut-être les 10 suivantes», a-t-il admis.

Débordant de confiance, Merzlikins a développé un nouveau regard sur son travail.

«Avant, je jouais contre les équipes. Maintenant, je m’en fiche. Je dispute des matchs de hockey. Je me fiche de l’identité de l’équipe ou qui sont ses joueurs. J’y vais simplement.

Le natif de Riga a conclu la dernière saison avec une fiche de 27-23-7, un taux d’efficacité de ,907 et une moyenne de buts alloués de 3,22. Les Blue Jackets ont terminé au sixième rang de la section Métropolitaine, à 19 points des séries éliminatoires.