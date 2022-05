Congestion au sommet au Challenge Charles Schwab

Pas moins de huit golfeurs partagent le premier rang du Challenge Charles Schwab après 18 trous, dont le Canadien Nick Taylor.

Ils ont remis une première carte de 66 (-4), jeudi à Fort Worth, au Texas.

Outre Taylor, l’Australien Cam Davis, ainsi que les Américains Patrick Reed, Webb Simpson, Scottie Scheffler, Chris Kirk, Harold Varner III et Beau Hossler sont tous au sommet.

Le représentant de l’unifolié a vécu une journée haute en couleur, lui qui a réussi un aigle, en plus de caler quatre oiselets et deux bogueys. Son coup d’éclat est survenu au 12e fanion, alors que 95 verges le séparaient du trou après sa première frappe. Son deuxième coup, sur cette normale 4, a d’abord rebondi quelques verges plus loin que la coupe, avant de revenir grâce à l’effet rétro.

Un seul autre membre de la feuille d’érable est présent à ce tournoi, soit Adam Svensson. Ce dernier a retranché un coup à la normale de 70, en raison de trois oiselets et deux bogueys, tous inscrits sur sa deuxième moitié de parcours. Il pointe ainsi à égalité au 26e rang.