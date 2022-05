«C’est rafraîchissant pour le golf»

Mito Pereira a échappé la victoire au Championnat de la PGA en fin de parcours, dimanche. Il a ainsi laissé filer sa première victoire sur le PGA Tour, son exemption pour cinq ans, son entrée au Tournoi des maîtres et bien d’autres privilèges. Bref, une chance de voir sa vie changer à jamais.

Même si perdre, c'est dur, ça doit se faire avec classe. C’est exactement ce que Pereira a fait en accordant une entrevue à Amanda Balionis de CBS après sa dernière ronde décevante.

«Bravo pour la candeur. Quelle classe! Il s‘est fait une légion de fans avec ça. C’était le fun à voir», s’est réjoui l’animateur du balado de TVA Sports «Golf Nation», Max Lalonde, dans l’épisode de la semaine. À écouter ici:

Lalonde et Mark Fraser y vantent aussi le triomphe de Justin Thomas, qui a fait beaucoup jaser par sa manière.

Un retour tellement imprévisible

Selon eux, la spectaculaire remontée de Thomas et sa solidité en prolongation contre Will Zalatoris s'inscriront dans l'histoire comme l’une des plus belles victoires dans un tournoi majeur.

Dans le livre des records du Championnat de la PGA, Thomas a d’ailleurs égalé John Mahaffey, qui avait effacé un retard de sept coups en ronde finale de l’édition 1978. C’est aussi le troisième meilleur retour en situation de Grand Chelem.

En terminant, les deux passionnés discutent de la nouvelle sensation web Roger Steele, qui se sert des réseaux sociaux pour faire la promotion du golf auprès des plus jeunes.

«C’est nouveau, bon et rafraichissant pour le golf», a résumé Lalonde.



