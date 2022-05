Athlétisme: les essais olympiques et paralympiques à Montréal

Les essais olympiques et paralympiques d’Athlétisme Canada en prévision des Jeux de Paris 2024 auront lieu au Complexe sportifs Claude-Robillard dans deux ans, a annoncé la fédération nationale, jeudi.

La compétition sera disputée du 27 au 30 juin de cette année-là et servira de rencontre de sélection pour les athlètes qui représenteront le pays aux épreuves d’athlétisme dans la capitale française. Montréal a accueilli les Championnats canadiens d’athlétisme en 2019 et 2021; à la deuxième occasion, l’événement servait également d’essais en vue des Jeux de Tokyo et a été tenu avec un nombre réduit de participants en raison de la pandémie.

«Athlétisme Canada est ravi de retourner à Montréal et d’offrir au comité d’organisation local l’opportunité d’accueillir des essais olympiques et paralympiques complets et véritables, a déclaré Mathieu Gentès, chef de la direction d’Athlétisme Canada, dans un communiqué. Les Championnats canadiens d’athlétisme de 2019 ont été l’édition la plus réussie de l’histoire et nous avons hâte de travailler avec nos partenaires nationaux et provinciaux, ainsi qu’avec la Fédération québécoise d’athlétisme, pour organiser les meilleurs Essais canadiens d’athlétisme de tous les temps.»

Les essais 2024 serviront aussi de Championnats canadiens d’athlétisme dans les catégories U20, ouverte et de para-athlétisme. Les éditions 2022 et 2023 auront lieu à Langley, en Colombie-Britannique.