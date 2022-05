«Andrei Vasilevskiy est un athlète unique» - Frantz Jean

Le cerbère du Lightning de Tampa Bay, Andrei Vasilevskiy retient l’attention du monde du hockey avec ses plus récentes performances en séries éliminatoires et plus particulièrement en raison de sa tenue face aux Panthers de la Floride lors du deuxième tour.

Le gardien revendique une fiche de 8 victoires et 3 défaites, en plus de maintenir une moyenne de buts alloués de 2,23 et un pourcentage d’efficacité de ,932.

«C’est un athlète assez spécial. Il a un désir de vaincre qui est hors de l’ordinaire. C’est un athlète avec une éthique de travail impeccable», a laissé entendre l’entraîneur des gardiens de but de l’organisation floridienne, Frantz Jean.

«Ça fait dix ans qu’on travaille ensemble et c’est un des portiers les plus compétitifs que j’ai connus au fil de ma carrière, il n’y a aucun doute là-dessus», a renchéri celui qui œuvre avec les hommes aux grosses jambières depuis plus de 25 ans.

L’ancien choix de premier tour, 19e au total de l’encan 2012 des Bolts a accompli énormément depuis ses débuts dans le circuit Bettman. Deux bagues de la Coupe Stanley, un trophée Conn-Smythe qui est remis annuellement au joueur jugé le plus utile à son équipe durant les séries éliminatoires et un trophée Vézina, décerné au meilleur gardien de but de la saison régulière, entre autres.

Crédit photo : AFP

«Son objectif est d’être le meilleur gardien. Il est très impliqué dans tout ce qu’il fait. Sa routine et sa préparation sont très intenses et lui demande beaucoup de temps», toujours selon l’homme de hockey.

Un défi au premier tour

Le duel opposant les Éclairs aux Maple Leafs de Toronto lors du premier tour de la danse printanière a nécessité un septième et ultime duel, mais a également démontré que Vasilevskiy était humain et que rarement, il pouvait connaître des performances en deçà des attentes qu’il a lui-même établies.

Crédit photo : Photo AFP

«Les Leafs représentent une équipe très talentueuse qui crée des chances de marquer de plusieurs façons et à répétition. Ils nous ont demandé d’apporter certains ajustements. Après trois ou quatre matchs, il y a eu un déclic et tous les morceaux ont collé.»

Le Lightning, la puissance

En éliminant leurs rivaux floridiens, les Bolts ont remporté une dixième ronde consécutive. Il faut remonter au début des années 1980 pour retracer pareil exploit, œuvre des Islanders de New York.

«Les joueurs jouent du gros hockey depuis près de trois ans. Le mérite leur revient tout comme à l’état-major. Notre revers en quatre matchs face aux Blue Jackets de Columbus a été un point tournant lors de la campagne 2019», a expliqué Jean, qui est à l’emploi du Lightning depuis la saison 2010-2011, où il a également contribué aux succès des clubs mineurs.

Un deuxième trophée Conn-Smythe?

«Il y a beaucoup de hockey à jouer. Vasi mérite les éloges à son endroit, mais on sait tous qu’il y a énormément de travail devant nous avant d’envisager les joueurs favoris aux trophées individuels.»

Louis Domingue mérite une chance

Le portier québécois des Penguins de Pittsburgh, Louis Domingue a été envoyé dans la mêlée en séries éliminatoires expliqué par les blessures de Tristan Jarry et Casey DeSmith alors qu’il n’avait pratiquement pas vu d’action dans la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de la saison régulière.

«Je suis content pour lui. Je lui ai écrit après son premier match. J’ai été très impressionné. Louis est un très bon gardien qui carbure à l’adrénaline et il a donné une chance aux Penguins de l’emporter. Il mérite la chance de jouer dans la LNH et j’espère qu’il aura son opportunité», a conclu Frantz Jean.

Voyez l’entretien dans la vidéo principale ci-dessus.