Pedro Gonzalez joue encore les héros

Comme la veille, il a fallu attendre les tout derniers instants pour connaître le dénouement de la rencontre avec les Capitales de Québec et les Grizzlies de Gateway, et c’est Pedro Gonzalez, encore lui, qui a été le héros. Les représentants de la Capitale-Nationale ont encore joué un tour à leurs adversaires en l’emportant 4 à 3, mercredi soir, au Stade Canac.

Mardi, un simple de Gonzalez en fin de 10e manche avait permis à Jonathan Lacroix de marquer, et aux Capitales de se sauver avec la victoire. Le scénario parfait s’est reproduit à nouveau, à une manche près.

Lacroix était au deuxième coussin quand le simple du voltigeur l’a poussé à la plaque, au neuvième tour au bâton.

Avant ce point libérateur, les circuits avaient dicté l’allure de cette rencontre du côté des Capitales. Gonzalez avait déjà frappé une véritable bombe en cinquième manche pour créer l’égalité 1 à 1, puis Jeffry Parra a cogné une longue balle pour deux points à l’assaut suivant.

La première moitié de rencontre a laissé place à un duel entre les lanceurs Michael Austin et Brendan Feldmann. Le premier, l’artilleur des Capitales, a passé sept manches sur la butte et n’a accordé qu’un point, en cinquième. La victoire est toutefois allée au dossier de Stephen Knapp, qui a fermé les livres avec une manche et un tiers à compléter. Il est lui-même venu en relève à Joel Huertas, qui avait accordé deux points à Gateway en huitième.

Feldmann a donné cinq coups sûrs et trois points à Québec, mais a retiré sept hommes sur des prises en six assauts.

Avec quatre victoires consécutives et une fiche de 8-3, les Capitales demeurent au sommet de l’Association de l’Est, mais ils viennent également à égalité en tête de la Ligue Frontière de baseball avec ces mêmes Grizzlies.