LHJMQ : Les défenseurs des Islanders raflent tout

Lukas Cormier et Noah Laaouan, des Islanders de Charlottetown, ont respectivement remporté trophées Émile-Bouchard et Kevin Lowe remis au meilleur défenseur et meilleur défenseur défensif de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mercredi.

Cormier d’abord, a été élu défenseur de l’année. Il a conclu la campagne 2021-2022 au sommet du classement chez les défenseurs du circuit Courteau pour les buts (33) et les points (81). Le choix de troisième tour (68e au total) des Golden Knights de Vegas au repêchage de 2020 a aussi conservé un impressionnant différentiel de +40.

Miguël Tourigny, du Titan d’Acadie-Bathurst, et William Villeneuve, des Sea Dogs de Saint John, étaient les autres candidats pour le trophée Émile-Bouchard.

Du côté du meilleur défenseur défensif, Laaouan a remporté la palme devant Simon Lavigne, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, et Vincent Sévigny, des Sea Dogs. Ce sont ses parents qui lui ont annoncé qu’il mettait la main sur le trophée Kevin Lowe.

Laaouan était un candidat de choix, lui qui a été finaliste pour le titre l’an dernier. Le Néo-Écossais de 21 ans a conclu avec un ratio de +39, tout en explosant offensivement avec 12 buts et 48 mentions d’aide.

Une cérémonie avant la première rencontre de la série demi-finale contre le Phoenix de Sherbrooke a été tenue avec des membres de la famille des deux arrières, au Eastlink Centre.