Les Islanders écrasent le Phoenix

Le Phoenix de Sherbrooke n’a jamais eu la moindre chance face aux Islanders de Charlottetown dans le premier match de leur série demi-finale, mercredi soir au Eastlink Centre, voyant l’équipe locale prendre une avance insurmontable dans les 10 premières minutes de jeu pour finalement l’emporter 7 à 2.

L’équipe des Maritimes a amorcé son travail de démolition à la 42e seconde, avec un but de Zachary Roy, et à 11 min 13 s, c’était déjà 5 à 0. Le départ devant le filet de Jakob Robillard a finalement duré moins de quatre minutes, puisque le gardien du Phoenix a été retiré du match après le troisième but adverse.

Portier différent, même résultat. Les Islanders ont malmené Ivan Zhigalov en le battant quatre fois sur 28 lancers. De l’autre côté, Francesco Lapenna a été beaucoup plus solide avec 32 arrêts.

L’espoir du Canadien de Montréal Xavier Simoneau a été le plus productif chez les vainqueurs avec un but et trois mentions d’aide.