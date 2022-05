Les Flames y croient encore

La «guerre de l’Alberta» est dominée jusqu’ici par les Oilers d’Edmonton, en avance 3 à 1 dans leur série de deuxième tour face aux Flames de Calgary, mais ceux-ci disent garder confiance en eux-mêmes et prêts à renverser la vapeur dès jeudi.

Effectivement, la troupe de l’entraîneur-chef Darryl Sutter tentera de prolonger sa saison devant ses partisans au Scotiabank Saddledome, lieu du cinquième match de la demi-finale de l’Association de l’Ouest. Elle a offert peu de réponses face à la bande de Connor McDavid depuis le début des hostilités.

D’ailleurs, le numéro 97 a amassé 11 points en quatre rencontres et certains de ses coéquipiers ont pris le relais dans la victoire de 5 à 3, mardi. Ryan Nugent-Hopkins et Evander Kane ont notamment réalisé chacun un doublé, rappelant à l’ennemi que les Oilers ne se résument pas à un seul nom.

Dans les rangs des Flames, le moral demeure toutefois bon.

«Nous croyons en ce groupe. Chaque personne à l’intérieur de ce vestiaire y croit, a tenu à dire l’arrière Rasmus Andersson, tel que rapporté par le quotidien Calgary Herald. Il n’y a aucune raison justifiant notre incapacité à gagner trois parties de suite, mais tout commence avec la prochaine. Nous devons remporter celle-ci et prendre les choses en main à domicile. Ça part là et on avancera ensuite.»

McDavid...

Or, la mauvaise nouvelle, c’est que la concession de Calgary a perdu les neuf séries dans lesquelles un retard de 3 à 1 devait être comblé. Pour réaliser un premier exploit du genre cette année, il faudra d’abord freiner McDavid, qui a cependant été moins visible mardi en dépit de ses deux mentions d’aide.

«Comme je l’ai déjà dit, quand tout le monde s’interrogeait sur la défense et tout le reste, on affronte un gars, un joueur, totalement différent [des autres]. Il faut gérer ça sur la patinoire et reconnaître la situation lorsqu’il s’y trouve, a mentionné Sutter. Parfois, nous l’avons fait, mais il y a d’autres fois où on ne pourra pas l’arrêter. Il faut jouer autour de lui.»

À ce propos, des performances plus soutenues du gardien Jacob Markstrom ne nuiraient pas. Le Suédois affiche un taux d’efficacité de ,850 depuis le début de la série. Il a intérêt à ne pas distribuer des cadeaux semblables à celui présenté aux Oilers sur une mauvaise sortie autour de son filet à la 21e seconde du dernier match, erreur ayant mené à un but de Nugent-Hopkins.

-Par ailleurs, le défenseur Christopher Tanev a renoué avec l’action mardi après avoir manqué quatre duels à cause d’une blessure. Il a joué plus de 19 minutes et a inscrit une aide.