Jaromir Jagr frappé par un tramway

Le célèbre hockeyeur Jaromir Jagr a été impliqué dans un accident de voiture dans sa République tchèque natale.

C’est ce que l’homme de 51 ans a indiqué mercredi dans une publication sur son compte Instagram. Le véhicule de Jagr a été percuté par un tramway, mais l’athlète s’en est sorti indemne.

«J’ai été impliqué dans un accident de la route et c’était de ma faute, a écrit Jagr. J'essayais de traverser la rue Plzeňská. Je vérifiais l'autre côté et au bon moment, je suis allé. Mais il y avait beaucoup de circulation et je n'ai pas eu le temps de réagir face à un tramway qui roulait à grande vitesse dans la même direction que moi. Je l'ai vu au dernier moment.»

«Je pensais que c'était la fin de moi. J'ai toujours cru qu'une puissance supérieure avait une main protectrice sur moi, et aujourd'hui, j'en suis de nouveau convaincu. Dieu merci!»

Il veut toujours jouer

La veille, sur le même réseau social, Jagr a annoncé qu’il sera de retour sur ses patins avec les Knights de Kladno en 2022-2023. Il devrait donc disputer une 35e saison dans le hockey professionnel.

«Je sais que certains d’entre vous ne me croiront pas, mais j’ai déjà très hâte à la prochaine saison», a-t-il dit.

Dans l’uniforme de l’équipe qu’il possède en 2021-2022, Jagr a touché la cible huit fois et fourni 11 mentions d’aide pour 19 points en 43 rencontres.

Le quinquagénaire a aussi interpellé l’ancien du Canadien de Montréal Tomas Plekanec dans sa publication. Celui-ci est le capitaine des Knights et son meilleur pointeur lors de la dernière saison.

«"Pleky" a toujours rêvé de prendre part aux séries éliminatoires avec Klado. Est-ce que nous y arriverons ensemble?», a demandé le deuxième meilleur pointeur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à ses abonnés.