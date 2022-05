Hockey: une nouvelle ligue féminine?

Les meilleures hockeyeuses au monde pourraient bientôt reprendre l’action, puisque la Professional Women’s Hockey Players Association (PWHPA) a annoncé avoir signé une lettre d’intention pour explorer la création d’une nouvelle ligue avec la collaboration de Billie Jean King et de Mark Walter.

C’est ce que le site The Athletic rapportait mardi soir. C’est un plan d’affaires concocté avec l’aide de Deloitte et Scotiabank qui semble avoir charmé les deux nouveaux partenaires, qui font tous les deux parties du groupe de propriétaires des Dodgers de Los Angeles. Walter est d’ailleurs une grosse pointure des finances, lui qui est le président de la firme d’investissement Guggenheim Partners et qui a une valeur nette de 3,8 milliards $ d’après le magazine «Forbes».

Le plan serait de créer une ligue à six équipes qui compteraient sur 23 joueuses chacune. Les clubs disputeraient 32 matchs de janvier à avril et quatre d’entre eux participeraient aux séries éliminatoires. Le salaire minimum pour les joueuses serait de 35 000 $, mais la moyenne devrait être de 55 000 $.

Pour King, l’intérêt pour le hockey n’est pas nouveau. La légende du tennis est déjà bien impliquée auprès de la PWHPA puisque son entreprise, Billie Jean King Enterprises, avait participé à l’organisation de vitrines («showcase») au cours des dernières années.

La PWHPA a vu le jour lorsque la Ligue canadienne de hockey féminin a cessé ses activités en 2019. Son but est d’obtenir de meilleures conditions de travail que celles présentes dans la Ligue nationale de hockey féminin, rebaptisée récemment Premier Hockey Federation (PHF). Cette dernière prévoit implanter une équipe à Montréal en 2022-2023, le circuit devant passer de six à huit formations.

De récentes négociations, tenues sous l’impulsion du commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) Gary Bettman, ont par ailleurs achoppé entre les deux groupes, faute de progrès concrets.

La PWHPA regroupe certaines des meilleures joueuses au monde, comme Marie-Philip Poulin et Mélodie Daoust.