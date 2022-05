«Canelo» Alvarez et Gennady Golovkin pour une troisième fois bientôt

Les boxeurs Saul «Canelo» Alvarez et Gennady Golovkin s’affronteront pour une troisième fois le 17 septembre, a annoncé mardi le promoteur du premier d’entre eux, Matchroom Boxing.

À cette occasion, Alvarez (57-2-2, 39 K.-O.) défendra ses titres WBA, WBC, IBF et WBO des poids super-moyens. Il tentera aussi de faire oublier sa défaite par décision unanime encaissée aux mains de Dmitry Bivol chez les mi-lourds, le 7 mai.

Le Mexicain a croisé le fer deux fois avec «GGG» dans la catégorie des poids moyens – où Golovkin (42-1-1, 37 K.-O.) est champion de la WBA, de l’IBF et de l’IBO - et il s’agira donc du premier rendez-vous à 168 lb entre les deux hommes. En 2017, ils se sont livré un verdict nul majoritaire et un an plus tard, «Canelo» a obtenu un gain par décision majoritaire.

Le lieu du combat à venir n’a pas encore été identifié.