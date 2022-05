Blue Jays: une victoire qui fait du bien

Pour une rare fois au cours des dernières semaines, les Blue Jays de Toronto ont livré une performance satisfaisante dans tous les aspects du jeu, mardi soir.

Le club de la Ville Reine en a profité pour signer un gain de 8 à 1 sur les Cardinals à St. Louis et ainsi diviser la courte série de deux matchs présentés au Busch Stadium.

«Nous avions tous besoin de ce genre de journée, a déclaré le gérant Charlie Montoyo, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet. C’était super de voir notre attaque reprendre vie comme ça.»

Avant de vaincre les «Cards», les Jays avaient remporté quatre de leurs sept derniers matchs. Ils ont cependant obtenu des gains serrés et inscrit plus de trois points une seule fois pendant cette séquence. Dominer une autre formation a fait du bien aux joueurs du club torontois.

«Nous étions plutôt tranquilles récemment, a indiqué le lanceur Kevin Gausman. De retrouver notre "mojo", de voir que le niveau d’énergie était haut et d’entendre tout le monde parler dans l’abri, c’était vraiment bien. C’est habituellement comme ça que nous sommes normalement.»

Durant le dernier match contre les Cardinals, seulement deux des 11 joueurs des Blue Jays qui se sont présentés à la plaque au moins une fois n’ont pas été en mesure d’obtenir un coup sûr.

«Quand notre équipe se met en marche, nous pouvons voir à quel point nous avons de la profondeur, a dit Gausman. N’importe lequel de ces gars-là peut frapper un circuit à tout moment. C’était super de voir un peu de cela ce soir [mardi].»

Jansen et Guerrero fils étirent les bras

C’est Danny Jansen qui a connu la soirée la plus productive au bâton, lui qui a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain à deux reprises. Le receveur a frappé cinq circuits en 11 parties jusqu’à maintenant en 2022

«C’est ma force et ce l’a toujours été, a affirmé Jansen. Présentement, j’essaie de me présenter au marbre et de maximiser ça. J’analyse les lancers pour pouvoir en profiter. Ça marche très bien pour moi jusqu’à maintenant.»

De son côté, Vladimir Guerrero fils a réussi son huitième coup de circuit de la saison contre les «Cards». Juste avant d’étirer les bras, le fils de l’ancien joueur vedette des Expos de Montréal a dit à Montoyo qu’il commençait à se sentir en confiance.

«J'ai travaillé très dur et j'ai l'impression que plus je travaille, mieux je me sens, a raconté Guerrero fils via son interprète Hector Lebron. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit ça à Charlie.»

Il s’agit d'un point très encourageant, considérant que les Blue Jays ont rendez-vous avec les Angels de Los Angeles et un certain Shodei Ohtani lors de leur prochaine série. Le premier des quatre duels contre la formation de la Ville des anges est prévu jeudi soir.