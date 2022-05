Un candidat vedette à bon prix

Selon le collègue Renaud Lavoie, ce n’est qu’une question de temps avant que les Canadiens de Montréal et Martin St-Louis en viennent à une entente pour le rôle d’entraîneur-chef.

La question est maintenant de savoir pour quel montant et pour combien de temps?

«Deux millions de dollars par saison pendant quatre ans», lance Jean-Philippe Bertrand, animateur du podcast La Dose.

Ce dernier s’est servi de quelques comparables pour en arriver là.

«Jon Cooper, un double gagnant de la coupe Stanley, gagne 4 millions de dollars par saison. Craig Bérubé, un autre gagnant, en gagne trois. Ça me semble beaucoup pour un entraîneur recrue.»

«Je pense qu’on est mieux de regarder en direction de Rod Brind’Amour; un ancien joueur vedette et un entraîneur au parcours similaire», a-t-il ajouté en faisant référence au salaire de 1,8 million de dollars par saison que commande l’entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline.

«Ça me semble honnête comme salaire pour un candidat vedette avec peu d’expérience derrière un banc. Et si on veut lui donner la chance de récolter les fruits de son travail, on ne peut pas lui donner en bas de quatre ans», a-t-il conclu.

