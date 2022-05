Siakam au sein des équipes d’étoiles de la NBA

Le joueur vedette des Raptors de Toronto Pascal Siakam a été nommé sur la troisième équipe d’étoiles de la NBA pour la saison 2021-2022, mardi.

Le Camerounais a reçu cet honneur pour la deuxième fois de sa carrière, lui qui avait été nommé au sein de la deuxième équipe d’étoiles au terme de la campagne 2019-2020.

Siakam a établi plusieurs sommets personnels durant la dernière campagne au niveau des moyennes par match, dont au niveau des rebonds (8,5), des passes décisives (5,3) et des minutes jouées (37,9). Il a aussi réussi 22,8 points par match, soit 0,1 de moins que son plus haut en carrière, établi en 2019-2020.

Seulement six joueurs des Raptors ont reçu cet honneur dans l’histoire de la concession. Siakam est seulement le troisième à y être nommé deux fois, avec Vince Carter et DeMar DeRozan. Kyle Lowry, Chris Bosh et Kawhi Leonard ont été élus une fois chacun alors qu’il portait l’uniforme des «Dinosaures».

Sur la troisième équipe d’étoiles, Siakam est accompagné de LeBron James (Lakers de Los Angeles), Chris Paul (Suns de Phoenix), Karl-Anthony Towns (Timberwolves du Minnesota) et Trae Young (Hawks d’Atlanta).

Giannis Antetokounmpo (Bucks de Milwaukee), Devin Booker (Suns), Luka Doncic (Mavericks de Dallas), Nikola Jokic (Nuggets de Denver) et Jayson Tatum (Celtics de Boston) sont les premiers de classe, eux qui ont été nommés sur la première équipe d’étoiles.

Stephen Curry (Warriors de Golden State), DeMar DeRozan (Bulls de Chicago), Kevin Durant (Nets de Brooklyn), Joel Embiid (76ers de Philadelphie) et Ja Morant (Grizzlies de Memphis) forment la seconde.