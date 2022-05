Shane McClanahan brille une fois de plus

Shane McClanahan a une fois de plus été avare de points, mardi à St Petersburg, aidant les Rays de Tampa Bay à vaincre les Marlins de Miami au compte de 4 à 0.

McClanahan (4-2) a œuvré pendant six manches au monticule, ne donnant que quatre coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises. L’artilleur de 25 ans n’a ainsi donné qu’un point à ses trois dernières sorties.

Kevin Kiermaier lui a toutefois volé la vedette en première période en cognant un circuit à l’intérieur du terrain. Il a profité du fait qu’un voltigeur a été incapable de capter sa frappe au champ centre pour battre de vitesse le relais au marbre.

Ses coéquipiers Harold Ramirez et Ji-Man Choi ont pour leur part ajouté un circuit conventionnel à leur fiche respective.

Pablo Lopez (4-2) connaît lui aussi une excellente saison sur la butte. Le porte-couleurs des Marlins a toutefois accordé quatre points mérités ou plus pour une première fois cette saison, de sorte qu’il a subi la défaite.

Schwindel se fait plaisir

Frank Schwindel a cogné deux circuits et les Cubs de Chicago ont aisément remporté leur duel contre les Reds par la marque de 11 à 4 à Cincinnati.

Schwindel a tout d’abord expédié une première balle dans les gradins lors du premier tour au bâton. Cette claque de deux points donnait trois points d’avance aux visiteurs. Il a ensuite doublé la mise, cette fois en solo, au cours de la cinquième manche.

Seiya Suzuki, Alfonso Rivas et Andrelton Simmons ont également contribué à la cause en étant tous les trois à l’origine de deux points.

L’ancien des Blue Jays de Toronto Marcus Stroman (2-4) a signé la victoire, concédant deux points, quatre frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches de travail.