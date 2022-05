«Nous ne sommes pas satisfaits» - Steven Stamkos

Bien qu’ils soient heureux d’avoir balayé leur série de deuxième tour face aux Panthers de la Floride, les joueurs du Lightning de Tampa Bay sont encore bien loin de crier victoire.

Les doubles champions en titre de la coupe Stanley ont remporté leurs 10 dernières séries avec un gain de 2 à 0 contre les «Cats», lundi soir.

«Nous avons un groupe bien spécial, a déclaré Steven Stamkos lors des conférences de presse qui ont suivi ce triomphe. La beauté de notre groupe, c’est que nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons remporter 12 séries de suite.»

Même s’ils ne sont pas rassasiés, il s’agit tout de même d’un exploit assez extraordinaire. Seulement deux autres équipes de la Ligue nationale ont réussi à remporter 10 séries de façon consécutive dans l’histoire du circuit, soit le Canadien de Montréal (de 1975 à 1980 et de 1955 à 1960) et les Islanders de New York (de 1980 à 1984).

«C’est incroyable de me dire que nous sommes dans la même conversation que ces grandes équipes, a dit l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper. C’est ainsi qu’on mesure ça, non? C’est par ce qu’on fait pendant les séries éliminatoires. Gagner 10 séries consécutives, ça nous place dans le top 3 de tous les temps.»

Rien de spécial

Encore une fois, le gardien des «Bolts» Andrei Vasilevskiy a été fantastique pour mettre fin aux hostilités dans une série. Durant le quatrième et dernier match contre les Panthers, le Russe a réussi un jeu blanc de 49 arrêts. C’est la sixième fois qu’il blanchit ses rivaux pour mettre fin à une série, ce qui représente une nouvelle marque.

«Je ne fais rien de spécial. C'est la façon dont toute l'équipe joue devant moi, a indiqué Vasilevskiy. Pendant toute la série, les gars ont bloqué des tirs. Ils étaient prêts à se briser des os pour arrêter la rondelle.»

«J'essaie simplement de faire mon travail du mieux que je peux», a-t-il ajouté.

Ne voulant visiblement pas prendre trop de crédit, le gardien de 27 ans a cependant reçu beaucoup d’éloges de la part de ses coéquipiers.

«"Vasy" s'est encore levé dans un moment crucial», a scandé Stamkos.

«Je pense qu'il y a beaucoup de gars dans cette équipe qui seront catégorisés dans l’histoire comme de très bons joueurs, des joueurs du Temple de la renommée, a répondu l’attaquant Alex Killorn, lorsqu’il a été questionné sur les performances de Vasilevskiy. Donc, je suis juste heureux d'en faire partie, pour être honnête.»