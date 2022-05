Le Lightning de retour dans les bonnes grâces des preneurs aux livres

À la suite de son balayage réalisé aux dépens des Panthers de la Floride au deuxième tour éliminatoire, le Lightning de Tampa Bay figure à nouveau parmi les équipes favorites pour remporter la coupe Stanley, aux yeux des preneurs aux livres.

Mardi avant-midi, soit au lendemain du gain de 2 à 0 des «Bolts» confirmant leur qualification à la finale de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey, le site Mise-o-jeu + fixait à 3,00 leur cote pour un triomphe au tour ultime. Le seul club ayant un nombre plus bas est l’Avalanche du Colorado (2,25), qui pourrait éliminer les Blues de St. Louis mercredi soir. D’ailleurs, à 75,00, ceux-ci sont les négligés parmi toutes les formations encore en vie.

Les Hurricanes de la Caroline se retrouvent à 5,25, tandis que les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary pourraient rapporter dans l’ordre huit et neuf fois la mise de départ à quiconque prédisant leur triomphe en finale. Les Rangers de New York ont droit quant à eux à une cote de 20,00.

Pour revenir au Lightning, il était plutôt mal perçu après sa défaite dans le premier match des séries, aux mains des Maple Leafs de Toronto. Sa cote pour remporter la coupe se situait à l’époque à 14,00. Or, il a su faire mentir les experts jusqu’ici. Avant la confrontation avec les Panthers, l’option «Tampa Bay en 4» quant à l’issue de la série était cotée à 17,00.