L'Avalanche à un gain de la finale de l'Ouest

Nazem Kadri a réussi un tour du chapeau pour permettre à l’Avalanche du Colorado de défaire les Blues de St. Louis 6-3, lundi soir, au Entreprise Center.

L’Avalanche se donne ainsi une priorité de 3-1 dans la série quatre de sept opposant les deux équipes et s’approche à une victoire de la finale de l’Association de l’Ouest.

Les locaux avaient pourtant pris les devants 1-0 dans la rencontre grâce au huitième des séries du Québécois David Perron. Mais, l’Avalanche a inscrit quatre buts en moins de cinq minutes au deuxième vingt pour prendre le contrôle de la rencontre.

Les Blues sont revenus de l’arrière avant la fin du deuxième engagement avec deux buts inscrits lors de supériorités numériques. Nazem Kadri a toutefois complété son tour du chapeau en milieu de troisième période pour redonner une avance de deux buts aux siens. Gabriel Landeskog a ensuite compté dans un filet désert pour sceller l'issue du match.

Outre Kadri et Landeskog, les défenseurs Devon Toews et Erik Johnson ont marqué pour les gagnants. David Perron avec deux, et Pavel Buchnevich sont parvenus à déjouer le gardien de l’Avalanche Darcy Kuemper.

Ce dernier a terminé la rencontre avec 17 arrêts, alors que son vis-à-vis Ville Husso a cédé cinq fois sur 36 tirs.

Le cinquième match de cette série sera disputé mercredi soir à Denver et sera présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 20 heures.