Aaron Judge pas trop impressionné par un coéquipier

Les remarques du joueur de troisième but des Yankees de New York Josh Donaldson à l’endroit d’un adversaire des White Sox de Chicago ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd, surtout que son coéquipier Aaron Judge dit ne pas avoir apprécié le commentaire.

Donaldson a été suspendu un match et écopé d’une amende de la part du baseball majeur pour avoir émis une remarque raciste à l’égard de Tim Anderson, samedi au Yankee Stadium; il a interpellé celui-ci par le prénom Jackie, une référence directe à l’ancien joueur Jackie Robinson, premier Noir de l’histoire ayant accédé au circuit. La ligue a d’ailleurs jugé le commentaire irrespectueux, rappelant que l’incident avait mené à une altercation impliquant les deux équipes sur le terrain.

Or, il semble que Judge soit du même avis en dépit des arguments de Donaldson, qui disait avoir agi pour calmer les tensions avec son adversaire; les deux athlètes avaient failli en venir aux coups durant une partie du weekend antérieur.

«Blague ou non, je ne crois pas que c’est la bonne chose à faire, étant donné le passé entre les deux et cette série à Chicago, a-t-il considéré, tel que rapporté par le quotidien "New York Post". Anderson est l’un des meilleurs joueurs d’arrêt-court et un élément important des ligues majeures quant à la façon de faire grandir le sport. Il a reçu une suspension... je ne sais pas. Il a commis une erreur et en a assumé la responsabilité. Nous devons regarder en avant.»

Discours devant les autres joueurs

Aussi, le principal intéressé a pris la parole devant ses coéquipiers, aux dires de Judge. «C’est un professionnel. Il nous a parlé à tous et nous a informé de sa référence [NDLR : un article du magazine "Sports Illustrated" en 2019 dans lequel Anderson disait se sentir comme Jackie Robinson]. Par contre, je ne pense pas que c’était le choix approprié, a insisté le cogneur des Yankees. C’est le temps de passer à autre chose.»

«Nous sommes des adultes. Il a assumé ce qu’il a fait, c’est tout ce que vous pouvez demander, particulièrement quand vous jouez à tous les jours. On ne peut pas rester assis à s’attarder sur le sujet, a dit le frappeur droitier. Vous apprenez lorsque vous commettez une erreur.»

Donaldson n’a pas encore purgé sa suspension, car il a porté la sanction en appel. Le club new-yorkais devait accueillir les Orioles de Baltimore, mardi.