MLB: trois décisions déjà regrettables

Chaque année dans le monde du sport professionnel, il y a des transactions et des signatures de joueurs autonomes qui nous font sourciller. Dans bien des cas, ce sont des directeurs généraux qui sont sur le bord de la porte qui vont y aller le tout pour le tout.

Mais pour d’autres, ce sont une mauvaise évaluation de talent, une blessure inattendue ou une réaction difficile face à la pression d’un gros contrat, qui peut changer la donne. Voici trois décisions que des équipes du baseball majeur pourraient regretter très rapidement.

Marcus Semien (Rangers, 7 ans et 175 millions $)

Bien des amateurs des Jays étaient déçus de voir Semien partir après une seule saison à Toronto. Sauf que lorsqu’ils ont vu le contrat accordé par les Rangers, ils ont tout de suite compris que les Jays ne pouvaient pas s’engager dans ce genre de contrat. Semien a été franchement impressionnant à Toronto, établissant même un record pour le plus grand nombre de circuits pour un joueur de deuxième but avec 45.

Mais le problème, c’est que Semien est déjà âgé de 31 ans et que sa saison à Toronto a été, et de loin, la meilleure de sa carrière. Je ne sais pas quelles étaient les attentes des Rangers par rapport aux performances de Semien, mais dire qu’ils sont très déçus serait un euphémisme. Au moment décrire ces lignes, non seulement Semien ne frappe pour ,200, mais il n’a toujours pas frappé de circuit cette année et a récolté seulement neuf points produits.

Il est certain qu’en signant Semien, le joueur d’arrêt-court Corey Seager et le lanceur Jon Gray à des faramineux contrats, les Rangers avaient l’intention de recommencer à gagner sur une base régulière, après une saison de 102 défaites en 2021. Jusqu’ici, Seager n’a pas mal fait alors que Gray a passé énormément de temps sur la liste des blessés et n’a pas connu beaucoup de succès lorsqu’il est sur la butte. Dans le cas de Semien, il y aura certainement un déblocage lorsqu’il frappera son premier circuit et que la pression tombera. Mais si les choses continuent à dégringoler pour Semien, son contrat pourrait devenir un boulet très rapidement.

Les Twins acquièrent Paddack et Pagan

Les Twins avaient un besoin urgent de lanceurs partants avec la blessure à Kentae Maeda et le fait que quelques recrues ne se développent pas aussi vite et aussi bien que prévu. En mettant la main sur Paddack, ils pensaient régler une partie du problème, tout en obtenant Angel Pagan qui allait remplacer Rogers pour les fins de match.

Malheureusement pour les Twins, Angel Pagan n’a pas le même talent que Rogers pour les sauvetages et Chris Paddack vient tout juste de se blesser et de subir l’opération de type Tommy John. Ce qui veut dire qu’il ne lancera plus cette année et pourrait rater une bonne partie de la saison suivante, puisque la réhabilitation dure habituellement de 12 à 18 mois.

Quelques semaines avant la transaction avec les Twins, les Mets étaient venus à un cheveu d’acquérir Paddack, mais les médecins de l’équipe n’avaient pas donné le feu vert à la transaction en raison d’un doute sur la santé du bras de Paddack. Si le tout s’était concrétisé, Paddack et le joueur de premier but Eric Hosmer seraient passé aux Mets pour le frappeur gaucher Dominic Smith. Les Twins, semblent-ils, n’ont pas vu la même chose dans les analyses de la santé de Paddack et ont compléter la transaction. Alors non seulement ils n’ont pas réglé leur problème de lanceur partant, ils ont aussi vu Taylor Rogers devenir un des meilleurs releveurs de fin de match en début de saison, mais dans l’uniforme des Padres.

James Paxton (Red Sox, 1 an et 10 millions $)

Il arrive souvent lorsqu’on fait un pool de sport, qu'on se laisse tenter par le coup de chance en fin de ronde. Vous savez le fameux joueur qui devrait débloquer enfin cette année ou celui qui est toujours blessé ? C’est ce que les Red Sox ont tenté avec James Paxton, le lanceur gaucher canadien, qu’on surnomme le Big Maple. Maintenant âgé de 33 ans, Paxton a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain depuis le début de sa carrière. C’est dommage, parce qu’en santé, il pourrait être un gaucher dominant.

Déjà en retard dans sa rééducation, les Red Sox sont incapables de donner une date pour un éventuel retour au jeu. Le doute semble même s’installer à savoir s’il lancera cette année. C’est certain que 10 millions représentent beaucoup d’argent, surtout si Paxton ne lance pas cette année. Vous direz que 10 millions pour les Red Sox, ce n’est pas une fortune et vous n’avez pas tort. Mais ce n’est jamais agréable pour un directeur général d’avoir à expliquer à ses patrons pourquoi ces 10 millions n’ont presque rien rapporté.

Il faut cependant noter que les Red Sox ont deux années d’options pour les saisons 2023 et 2024, ce qui veut dire qu’ils pourraient garder les services de Paxton si ce dernier performait bien à son retour au jeu. Mais à ce stade-ci, il semble peu probable que les Red Sox utilisent ces années d’options à moins que Paxton domine en fin de saison et prouve qu’il est, enfin, en santé.