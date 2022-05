Mbappé a consulté le président Macron

Kylian Mbappé, qui a choisi samedi de prolonger au Paris SG jusqu'en 2025 en repoussant les avances du Real Madrid, a reconnu lundi avoir consulté Emmanuel Macron sur le sujet, appréciant les « bons conseils » du président français, qui voulait que l'attaquant « reste ».

« On a échangé pas mal de fois. On va dire que c'était des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations », a déclaré Mbappé lors d'un entretien avec plusieurs médias dont l'AFP, organisé après une conférence de presse au Parc des Princes.

« Il fait partie des différentes personnes avec qui j'ai parlé pour du foot! C'est là qu'on voit que le foot a changé et qu'il a une place importante dans la société. C'est important de savoir aussi rester à sa place malgré l'importance qu'on peut me donner dans le pays », a-t-il fait valoir.

Au terme d'un long feuilleton, Kylian Mbappé (23 ans) a fini par prolonger jusqu'en 2025 son contrat qui s'achevait en juin, malgré la convoitise du Real Madrid qui croyait pouvoir attirer le champion du monde 2018. Une « décision difficile » que l'attaquant a justifiée lundi par son envie de continuer à porter haut les couleurs du football français.

« J'ai choisi de rester dans mon pays. Je suis Français et en tant que Français j'ai envie de continuer un peu, mener la France vers les sommets et tirer ce championnat et ce club », a-t-il dit en conférence de presse.

Kylian Mbappé "a prévenu Emmanuel Macron" de son choix de rester au PSG, qui lui a répondu que "c'était une très bonne nouvelle pour le pays" pic.twitter.com/LbvvoZm5em — BFMTV (@BFMTV) May 23, 2022

« La tête sur les épaules »

Mbappé a souvent eu l'occasion d'échanger avec le chef de l'Etat, qui l'avait décoré en 2019 de la Légion d'honneur à la suite du sacre des Bleus au Mondial-2018 en Russie.

Emmanuel Macron avait d'ailleurs loué en janvier, dans les colonnes du quotidien L'Equipe, l'attitude de Mbappé qui, « loin des dérives » de la célébrité, garde « la tête sur les épaules » et s'engage hors du sport « pour la vaccination » et « contre la violence ».

« Je suis sûr d'une chose: il continuera de nous étonner », avait écrit le chef de l'Etat dans une tribune publiée par le quotidien sportif à l'occasion de la sortie du classement des « 30 qui font le foot français », dont la première place était occupée par l'attaquant des Bleus et du Paris Saint-Germain.

En 2021, Macron avait également échangé avec Mbappé dans le cadre d'un « concours d'anecdotes » avec deux youtubeurs stars à l'Elysée, émaillé de références au foot, entre le président, fan déclaré de Marseille, et McFly et Carlito, qui supportent le PSG.

Le chef de l'Etat avait appelé l'attaquant des Bleus, qui, au téléphone, avait dit, amusé, qu'il était « impossible » pour lui de jouer pour le club rival marseillais.