Les Yankees hantés par les Orioles

Décidément, les Orioles de Baltimore n’ont aucun complexe d’infériorité contre les Yankees, qu’ils ont vaincu 6 à 4, lundi à New York.

Il s’agit ainsi d’une deuxième victoire de suite des visiteurs contre la formation de la Grosse Pomme, puisqu’ils avaient aussi enlevé les honneurs du dernier match de la série entre les deux, du 16 au 19 mai.

Pour parvenir à leurs fins, les Orioles ont réussi une poussée de quatre points au quatrième assaut. Robinson Chirinos (double) et Ryan Mountcastle (ballon-sacrifice) ont chacun produit l’un de ces points, tandis qu’Austin Hays (simple) a produit les deux autres.

Chirinos a finalement conclu son match avec deux points produits, lui qui a aussi poussé Rougned Odor au marbre en neuvième manche, à l’aide d’un ballon-sacrifice.

Du côté des Yankees, Aaron Judge a connu un fort match, avec deux longues balles. Sa première, en solo, ouvrait le pointage en première manche, tandis que la seconde, pour deux points, créaient l’égalité 4 à 4 au cinquième tour au bâton.

Tyler Anderson menotte les Nationals

À Washington, le lanceur des Dodgers de Los Angeles Tyler Anderson a mystifié les frappeurs des Nationals, aidant les siens à l’emporter 10 à 1.

Après cinq manches, l’artilleur de la formation californienne possédait toujours un match parfait, lui qui n’avait pas permis de coups sûrs, ni de buts sur balles. Il a perdu tout espoir d’un match parfait en sixième manche, quand Cesar Hernandez a réussi un double sur l’une de ses offrandes.

Anderson (5-0) a finalement été retiré du match après huit manches de travail, après avoir permis cinq coups sûrs. Il a aussi fait mordre la poussière à huit adversaires.

Offensivement, Freddie Freeman et Mookie Betts ont eu du succès, avec deux points produits chacun, respectivement sur trois et deux coups sûrs. Trea Turner a quant à lui produit trois points et frappé une balle en lieu sûr (simple).