Le Canada surpris par le Danemark

Après avoir trébuché contre la Suisse, le Canada a connu une deuxième contre-performance consécutive, s’inclinant 3 à 2 face au Danemark au Championnat du monde de hockey, lundi en Finlande.

Les Danois ont fait d’une pierre deux coups avec ce gain, eux qui ont devancé l’unifolié au troisième rang du Groupe A. Il s’agit de la première victoire de leur histoire face au Canada dans cette compétition.

Les surprenants Scandinaves ont entamé la rencontre du jour de la meilleure façon. Le défenseur Markus Lauridsen a ouvert la marque en milieu de premier vingt. Il a battu Chris Driedger d’un tir vif après avoir reçu une savante remise de Matthias Asperup.

Quelques minutes plus tard, Morten Jensen a ouvert la porte au Canada en écopant d’une pénalité pour avoir retardé le match. C’est toutefois son coéquipier Peter Regin, ancien membre des Sénateurs d’Ottawa, qui en a profité pour toucher la cible pendant l'avantage numérique canadien.

La troupe de Claude Julien n’a jamais été capable de rattraper son retard par la suite. Maxime Comtois avait coupé l’avance danoise de moitié en période médiane en dégainant dès la mise en jeu, mais Mathias Bau a mis la partie hors de la portée de la «Feuille d’érable» en fin de rencontre.

Les arrières des Devils du New Jersey Damon Severson et Ryan Graves ont donné un dernier souffle au Canada avec un peu plus de trois minutes à jouer. Severson s’est fait complice de son coéquipier dans une cause perdante, alors que Sebastien Dahm n’a rien laissé à ses rivaux par la suite.

Le portier danois a réussi 29 parades dans la victoire, éclipsant son vis-à-vis Driedger, qui n’a repoussé que 21 des 24 rondelles adverses.

Le Canada complètera son calendrier préliminaire contre la France, sixième du Groupe A, mardi.