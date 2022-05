Erik ten Hag veut mettre fin à la domination de Liverpool et City

Le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, s'est fixé comme objectif de mettre fin à la domination de Manchester City et Liverpool sur le championnat d'Angleterre, lundi lors de sa conférence de presse de présentation à Old Trafford.

« En ce moment, je les admire tous les deux. Mais on voit toujours qu'une époque peut avoir une fin. Je suis impatient de me battre avec eux », a déclaré le Néerlandais de 52 ans, au lendemain de la dernière journée du championnat d'Angleterre remporté pour la quatrième fois en cinq ans par City, avec un point d'avance sur Liverpool, couronné en 2020, et 35 sur United, seulement sixième.

Les Red Devils, non qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, n'ont plus remporté le championnat d'Angleterre depuis 2013 et le départ de leur entraîneur légendaire Alex Ferguson.

L'ancien entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam est le cinquième manager titulaire nommé sur le banc de Manchester United depuis la retraite de l'Ecossais.

Ten Hag, qui s'est engagé en avril jusqu'en 2025, compte s'inscrire dans la durée pour essayer de ramener ManU au sommet du foot anglais.

« C'est un projet, cela prend du temps », a-t-il déclaré. « Nous voulons gagner tous les matches, donc nous allons de match en match et nous verrons bien. Ce club a une grande histoire, maintenant faisons l'avenir. »

Le Néerlandais a par ailleurs refusé de s'exprimer sur le nombre de joueurs qu'il souhaitait recruter, tout en assurant qu'il comptait s'appuyer sur le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, qui aura 38 ans la saison prochaine.