Max Verstappen opportuniste en Espagne

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le GP d'Espagne dimanche en Formule 1 et s'empare de la tête du championnat au détriment du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), contraint d'abandonner.

Précédent leader du championnat, le pilote de la Scuderia faisait cavalier seul en tête de la course, loin devant ses poursuivants, le Britannique George Russell (Mercedes) et Verstappen, alors à la lutte pour la deuxième place, quand il a été victime d'un problème moteur. L'autre Red Bull du Mexicain Sergio Pérez et Russell, troisième, complètent le podium.

Compliqué pour Lance Stroll

La tâche s’annonçait déjà ardue pour Lance Stroll, mais un incident a complètement anéanti ses chances d’un bon résultat et il a terminé 15e.

Le Québécois s’élançait de la 17e position à bord d’une toute nouvelle Aston Martin qui a soulevé les passions cette fin de semaine en raison de sa ressemblance frappante avec la voiture de Red Bull. Le Québécois a gagné quelques places au départ, mais il les a perdues par la suite.

Il semblait toutefois en mesure de trouver plus de rythme au cours de son deuxième relais en pneus tendres, mais son dépassement aux dépens de Pierre Gasly (AlphaTauri) a tourné au vinaigre lorsque le Français l’a happé. Ce dernier a par ailleurs écopé d’une pénalité pour son geste.

Le mal était fait pour Stroll, qui a perdu plusieurs positions. Il n’a jamais été en mesure de revenir dans le peloton par la suite. Sebastian Vettel a quant à lui terminé 11e.