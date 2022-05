Prochain contrat d’Olivier Renard : «On a un préaccord»

Avant la défaite de 2-1 du CF Montréal face au Real Salt Lake, le directeur sportif du CF Montréal Olivier Renard a tenu des propos encourageants quant au renouvellement de son contrat, qui vient à échéance au terme de la saison.

« J’ai eu de bonnes discussions avec le propriétaire Joey Saputo et le président Gabriel Gervais. Ça avance bien et je peux même dire qu’on a un préaccord. Maintenant, il faut confirmer tout ça. Je ne peux pas dire que c’est fait, mais on va la bonne direction », a expliqué Olivier Renard.

Miljevic un plan à long terme

Le directeur sportif du CF Montréal a également commenté la situation du jeune Matko Miljevic, à la suite de la publication des salaires des joueurs par la MLS. Miljevic a un salaire annuel de 593 364$, ce qui représente une somme assez élevée considérant son faible temps de jeu.

«C’était un joueur libre et qui était sur la liste de sept équipes, donc il y a beaucoup de formations dans la MLS qui le voulait. Un peu comme Mbappe, un joueur qui est libre comme ça et pour qui tu n’as pas de transfert à payer et bien il est en position de force lors des négociations. »

« La chose importante à rappeler c’est qu’il n’a que 21 ans. En plus de cela, il joue à la même position que Djordje Mihailovic et il a trois ans de moins que lui. Il y a trois ans, Djordje n’était pas au niveau qu’il était, donc nous sommes en train de préparer Miljevic pour qu’il devienne le prochain Mihailovic. »