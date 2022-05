Alex Killorn a son clan

On peut maintenant dire que le Québécois Alex Killorn a son «fan club» à Tampa.

En effet, l'attaquant du Lightning avait célébré comme il se doit la conquête de la coupe Stanley de l'équipe en 2020 sur sa motomarine avec un superbe accoutrement composé, notamment, des lunettes de soleil, d'une casquette à l'envers et d'un débardeur.

Et bien, certains partisans s'en sont rappelés et ont décidé d'afficher leurs couleurs lors du troisième match de la série entre le Lightning et les Panthers de la Floride, au Amalie Arena.

