Le Heat fait fi des obstacles

Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas entre le Heat de Miami et les Celtics de Boston. Deux jours après avoir été sèchement vaincue à domicile, la formation floridienne a complètement dominé le troisième duel de la finale de l’Est, l’emportant 109 à 103, samedi au Massachusetts.

Les visiteurs ont ainsi pris une avance de 2-1 dans la série, et ce, sans les services de Jimmy Butler pour la moitié du troisième duel. La vedette du Heat n’a jamais foulé le parquet du TD Garden après la mi-temps, en raison d’inflammation au niveau de son genou droit.

Butler a tout de même aidé les siens à s’offrir une avance de 15 points à la demie, le Heat ayant même bénéficié d’une avance de 26 points à un certain moment au deuxième quart.

C’est donc Bam Adebayo qui a pris la relève, marquant 31 points, en plus d’amasser 10 rebonds et six passes décisives. Le centre s’est aussi illustré défensivement, avec quatre vols de balle et un tir bloqué. Il a été épaulé par P.J. Tucker et Max Strus, qui ont respectivement récolté 17 et 16 points.

Jaylen Brown a tout tenté pour les favoris de la foule, lui qui a conclu le match avec 40 points, mais en vain. Même aidé par le double-double de 20 points et 14 rebonds d’Al Horford, les Celtics n’ont pas pu s’imposer.

Les Celtics auront une occasion de niveler les chances dans la série, lundi.