Roland-Garros : Rebecca Marino tenait vraiment à y être

La Canadienne Rebecca Marino a facilement décroché sa place au sein du tableau principal du tournoi de tennis de Roland-Garros, écrasant l’Australienne Seone Mendez 6-2 et 6-0 à son troisième et dernier match des qualifications, vendredi.

L’athlète de l’unifolié a eu besoin de 55 petites minutes pour disposer de la 223e raquette mondiale. Neuvième tête de série de l’étape qualificative et 116e joueuse du circuit de la WTA, elle a porté à cinq le total de représentants du pays qui seront en action en simple (hormis les juniors) aux Internationaux de France; Bianca Andreescu et Leylah Annie Fernandez chez les femmes, ainsi que Félix Auger-Aliassime et Bianca Andreescu du côté des hommes, seront également en action.

Marino a réalisé cinq bris en sept occasions et a sauvé les quatre balles de bris qu’elle a dû défendre. Elle a dominé 17 à 4 au chapitre des coups gagnants et a claqué les cinq as de l’affrontement.

L’identité de sa rivale au premier tour n’était pas encore connue en matinée.