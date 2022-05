Paris sportifs: le début d’une nouvelle séquence du CF Montréal?

C’est en tant que favori, selon les preneurs aux livres, que le CF Montréal foulera la pelouse du Stade Saputo, dimanche. Voici quelques-uns des meilleurs paris à essayer durant la prochaine fin de semaine, dont ceux impliquant le Club de Foot:

Victoire du CF Montréal contre le Real Salt Lake (1,70) Bet99 et Mise-o-jeu

Le CF Montréal a vu sa séquence record de huit matchs en Major League Soccer (MLS) sans connaître la défaite prendre fin mercredi, contre le Nashville SC, mais les hommes de Wilfried Nancy n’auraient pas pu espérer mieux comme adversaire que le Real Salt Lake pour entamer une autre série. La formation de l’Utah présente un visage complètement différent lorsqu’elle performe à l’étranger que lorsqu’elle joue à domicile. Invaincu au Rio Tinto Stadium en 2022, le Real se présentera au Stade Saputo avec une fiche très ordinaire d’une victoire, trois matchs nuls et autant de défaites sur la route. Historiquement, le Real n’a jamais soutiré un résultat positif dans la Belle Province, lui qui y a subi quatre défaites en autant d’essais. Tout semble indiquer que le CFM pourrait ainsi retrouver ses bonnes habitudes, dimanche.

Moins de 2,5 buts entre le CF Montréal et Real Salt Lake (1,84-1,83) Bet99 et Mise-o-jeu

De la pluie est attendue à Montréal dimanche. Sans rédiger le tableau météorologique complet pour la journée, des précipitations sont souvent synonymes de bas pointage, même si elles ne le garantissent pas. Si vous hésitez donc à mettre quelques sous sur une victoire du CF Montréal, le total de buts pourrait être plus attrayant. Le Real Salt Lake n’est pas non plus l’équipe qui marque (12) ni n’accorde (16) le plus de buts dans la MLS.

Moins de 6,5 buts entre l’Avalanche et les Blues (2,07) Bet99

Même s’ils possèdent des attaques redoutables, ce sont les défensives de l’Avalanche du Colorado et des Blues de St. Louis qui ont dicté le début de cette série, qui a vu cinq filets lors de chacun des deux premiers duels. Comme c’est souvent le cas en séries éliminatoires, les équipes ferment le jeu plus le bal printanier avance. Cette tendance pourrait ainsi suivre son cours, samedi.

Victoire de Newcastle contre Burnley (3,25) Bet99

La saison 2021-2022 du meilleur championnat de soccer anglais prendra fin dimanche, alors que toutes les équipes donneront le coup d’envoi à leur dernier duel sur le coup de 11 h (heure du Québec). Plusieurs courses demeurent encore à régler, dont celle pour le championnat et celle pour un top 4 – et une place en Ligue des champions la saison prochaine –, mais c’est plutôt un match impliquant une équipe en danger d’être reléguée qui retient l’attention. Burnley jouera ainsi sa survie face à une équipe de Newcastle qui a retrouvé ses repères au début de l’année 2022, quelques mois après le rachat de l’équipe par un fonds saoudien. Depuis la nouvelle année, ceux qui agiront à titre de visiteurs n’ont pas été une proie facile, comme en témoigne leur fiche de 11 victoires, deux matchs nuls et cinq défaites, dont quatre face aux équipes qui composent le top 4 (Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham). De plus, Newcastle est sorti victorieux du premier duel de la saison entre les deux clubs et pourrait répéter le tout pour conclure la campagne.