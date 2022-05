Les Warriors bien en contrôle

Les Warriors de Golden State ont complété une remontée spectaculaire pour enlever les honneurs du deuxième match de la finale de l’Ouest, dans la NBA, par la marque de 126 à 117, vendredi à San Francisco.

La formation californienne n’a pas eu les devants une seule fois lors des trois premiers quarts, tirant même de l’arrière par 19 points à un certain moment au deuxième quart. C’est d’ailleurs à leur retour sur le parquet, après la mi-match, que les favoris de la foule ont amorcé une lente remontée. Ils ont finalement pris les devants pour la première fois du match dans les premières secondes du quatrième quart, ne regardant plus derrière eux par la suite.

Stephen Curry a mené les siens dans la remontée, lui qui a conclu le match avec 32 points. Jordan Poole et Kevon Looney lui ont apporté de l’aide précieuse, ajoutant respectivement 23 et 21 points, le second complétant un double-double, avec 12 rebonds.

Du côté des Mavericks, Luka Doncic n’aura rien à se reprocher, lui qui a amassé un impressionnant total de 42 points. Même aidés par les 31 points de Jalen Brunson, les visiteurs n’ont pu que constaté la force de frappe des Warriors, qui s’emparent du même coup d’une avance de 2-0 dans la série, qui se transporte maintenant du côté de Dallas pour les deux prochains matchs, dimanche et mardi.