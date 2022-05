Le deuxième tour se poursuit à TVA Sports

Le deuxième tour des séries éliminatoires 2022 de la LNH se poursuit, ce soir, avec la présentation des deuxièmes matchs des séries Hurricanes-Rangers et Flames-Oilers.

D’abord, dès 19h, nous vous présenterons l’affrontement entre les Hurricanes et les Rangers de New York à Raleigh, à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Les Hurricanes ont pris les devants 1-0 dans cette série, mercredi, au terme d’un match âprement disputé où la prolongation a été nécessaire. C’est le défenseur Ian Cole qui a donné une victoire de 2-1 aux Hurricanes, qui avaient précédemment créé l’égalité 1-1 en toute fin de troisième période.

«J’étais très content de notre match, avait observé l’entraîneur des Rangers, Gerard Gallant. Les Hurricanes ont poussé fort dans les 10 premières minutes de la troisième période et nous avons su traverser la tempête. Les deux premières périodes étaient parfaites pour nous. Je croyais que c’était notre meilleur match de l’année, vraiment.»

Gallant, qui a appris hier qu’il était candidat au titre de l’entraîneur de l’année dans la LNH, a ensuite parlé d’«un revers difficile», mais que ses hommes allaient devoir se relever.

Ça doit commencer dès ce soir, parce que les preneurs aux livres favorisent les Hurricanes dans cette série...

Encore des buts en Alberta?

Ensuite, la «Bataille de l’Alberta» reprendra à Calgary alors que les Flames et les Oilers d’Edmonton disputeront le deuxième match de leur série.

La rencontre sera présentée dès 22h30 à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Les amateurs de hockey qui sont restés debout pour regarder le premier match, mercredi, n’ont pas dû regretter leur décision tant l’issue en était improbable : malgré une remontée de quatre buts, les Oilers ont finalement subie une défaite de 9-6. Quinze buts!

Ce revers met certainement en relief les problèmes des Oilers devant le filet : lorsque le vétéran Mike Smith n’est pas à la hauteur, il faut se fier sur Mikko Koskinen, ce qui est généralement encore pire.

Au final, l’insupportable Matthew Tkachuk s’est offert un triplé contre les Oilers, qui n’ont pu profiter d’une performance de quatre points de leur capitaine, Connor McDavid, et d’un rare mauvais match du gardien des Flames, Jacob Markstrom.

«Nous avons bataillé pour avoir un match, mais nous ne pouvons bien nous sentir pour avoir marqué six buts tout en ayant trouvé une façon de ne pas gagner», a déploré l’entraîneur des Oilers, Jay Woodcroft.

Quant à savoir si Smith ou Koskinen sera devant le filet des Oilers, ce soir, le mystère demeure entier. Mais quelque chose nous dit qu’il ne faudra pas rater ce deuxième match.