L’Allemagne guette le premier rang du Groupe A

L’Allemagne a remporté un quatrième match au Championnat du monde de hockey, vendredi en Finlande, en défaisant l’Italie 9 à 4.

Les Allemands comptent ainsi 12 points après cinq duels, soit le même total que le Canada et la Suisse, au sommet du Groupe A. Ces deux derniers ont toutefois joué un match de moins et seront d’ailleurs opposés, samedi.

Dans leur duel du jour, les vainqueurs n’ont jamais été réellement inquiétés, eux qui ont marqué les cinq premiers buts, dont quatre au premier vingt. Ils ont même pris une avance de 8 à 1 en début de troisième période, avant de laisser quelques buts sans importance à leurs rivaux.

Les Allemands ont d’ailleurs fait la vie dure aux gardiens italiens. Davide Fadani a d’abord cédé trois fois sur quatre tirs, avant d’être remplacé par Justin Fazio, en première période. Ce dernier a eu autant d’ennuis, cédant six fois sur 22 tirs.

Le défenseur Kai Wissmann a été particulièrement productif, lui qui a secoué les cordages une fois, en plus de se faire complice de trois autres filets. Marc Michaelis et Lukas Reichel n’ont pas chômé non plus dans le camp des gagnants, avec trois points chacun.

Armia marque dans un gain des Finlandais

L’attaquant du Canadien de Montréal Joel Armia a touché la cible, aidant ainsi la Finlande à vaincre la Grande-Bretagne 6 à 0.

Quelques secondes à peine après une mise au jeu défensive, l’athlète de 28 ans a profité d’un relais précis de Niklas Friman, avant de battre de vitesse le défenseur adverse, et ainsi, s’amener seul devant le gardien. Armia a toutefois joué de chance puisqu’en tentant de tirer, il a plutôt échappé la rondelle, qui a heurté le patin du défenseur en replis, avant de terminer sa course dans le fond du filet. Après cinq matchs, Armia compte maintenant quatre points, dont deux buts.

Les Finlandais se sont ainsi emparés temporairement de la première place du Groupe B, eux qui comptent 13 points en cinq duels. Les Suédois sont tout juste derrière, avec 11 points, mais un match en moins de joué.