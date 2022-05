La Médaille d’honneur pour Guy Lafleur

L’ancien hockeyeur Guy Lafleur recevra à titre posthume la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec, mardi à l’Hôtel du Parlement, une récompense accordée à des personnalités s’étant distinguées par «leur carrière, leurs travaux ou leur engagement», a-t-il été confirmé jeudi.

Décédé des suites du cancer du poumon le 22 avril, le Démon blond sera honoré au même moment que quatre autres personnes : la journaliste, écrivaine et comédienne Janette Bertrand est du nombre, tout comme l’auteur et réalisateur Luc Dionne, l’ex-ministre Benoît Pelletier et Joyce Echaquan, une femme atikamekw morte après avoir été victime de racisme de la part du personnel de l’Hôpital Saint-Charles-Borromée.

Tel que précisé sur le site de l’Assemblée nationale, la Médaille d’honneur est accordée par son président à des personnes méritant «la reconnaissance de l’ensemble des membres de l’Assemblée nationale et de la société québécoise». Les récipiendaires sont déterminés selon la recommandation unanime d’un comité de députés représentant toutes les formations politiques qui ont un siège à l’Assemblée.

Après avoir été exposé en chapelle ardente au Centre Bell les 1er et 2 mai, Lafleur a été l’objet de funérailles nationales à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde le 3 mai.