Une première femme repêchée dans la LCH

Les Giants de Vancouver, dans la Ligue junior de l’Ouest (WHL), ont écrit l’histoire en devenant la première équipe à sélectionner une femme au repêchage, jeudi, en jetant leur dévolu sur la défenseure Chloe Primerano.

C’est au 13e tour, avec le 268e choix au total, que les Giants ont opté pour la joueuse née en 2007. Elle a évolué la saison dernière pour les U15 du Burnaby Winter Club.

«Ce qui se démarque le plus chez Chloe, c’est son coup de patin. Elle est efficace dans ses mouvements et elle l’utilise à son avantage, surtout en défense, ce qui lui permet de jouer du hockey de position sûr, et elle se retrouve rarement hors position», a analysé le gérant des opérations hockey de la WHL, Taylor Green, sur le compte Twitter de la ligue.

Il a aussi vanté le calme et les habiletés en possession de rondelle de Primerano, qui possède de belles qualités en sortie de territoire.

La joueuse de North Vancouver a inscrit deux buts et 17 mentions d’aide pour 19 points en 30 parties à Burnaby.

Primerano est aussi la première patineuse jamais repêchée par une formation de la Ligue canadienne de hockey. Dans la Ligue junior majeur du Québec (LHJMQ), la gardienne Ève Gascon a marqué la dernière campagne en disputant deux rencontres pour les Olympiques de Gatineau, une première en 20 ans.