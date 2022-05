«Une défaite difficile» - Gerard Gallant

Estimant que son équipe disputait son meilleur match de l’année, l’entraîneur-chef des Rangers de New York Gerard Gallant digère mal la défaite de 2 à 1 subie en prolongation face aux Hurricanes de la Caroline, mercredi soir à Raleigh, pour entamer la série de deuxième tour.

«C’est certainement un revers difficile, a-t-il laissé tomber, au terme de la rencontre, tel que cité par le site web de la Ligue nationale de hockey. Mais c’est fait et on doit revenir, puis batailler.»

Le deuxième duel entre les Rangers et les Hurricanes est prévu, vendredi soir, encore une fois au PNC Arena.

«J’étais très content de notre match, a néanmoins poursuivi l’entraîneur. Les Hurricanes ont poussé fort dans les 10 premières minutes de la troisième période et nous avons su traverser la tempête. Les deux premières périodes étaient parfaites pour nous. Je croyais que c’était notre meilleur match de l’année, vraiment.»

Héros inattendu

Après le but égalisateur de Sebastian Aho avec 2 min 23 s à écouler au troisième tiers, c’est le défenseur Ian Cole qui a joué les héros en prolongation. Même celui-cin’en revenait pas d’avoir tranché le débat.

«Brendan Smith a lancé et la rondelle est revenue directement à moi. Je regardais pour passer à quelqu’un, mais personne n’était vraiment dans une position dangereuse, a-t-il décrit. Je me suis dit que je devais lancer au but et voir ce qui allait arriver. Le hockey est parfois un sport avec des bonds bizarres et c’est arrivé. Ce n’est pas le but le plus joli, mais on va le prendre.»

Un deuxième en carrière

Sur la séquence, le tir de Cole a été dévié par le bâton du défenseur des Rangers Ryan Lindgren avant de se retrouver dans la cage défendue par le gardien Igor Shesterkin.

Cole, qui a marqué seulement 29 buts en 670 matchs de saison régulière, en était seulement à un deuxième filet en carrière dans les séries éliminatoires. Celui qui a remporté deux fois la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh, en 2016 et 2017, avait précédemment touché la cible dans le quatrième match de la finale, face aux Sharks de San Jose, lors de la première de ses deux conquêtes. Il avait alors ouvert le pointage dans un gain de 3 à 1. Deux buts en 104 parties éliminatoires, mais deux buts inscrits à des moments importants.