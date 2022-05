Une autre tuile tombe sur la tête des Mets

Les Mets de New York auront besoin que certains de leurs lanceurs partants élèvent leur jeu d’un cran dans les prochaines semaines. Déjà privés des services de Jacob deGrom, ils ont appris jeudi que Max Scherzer ratera une période de six à huit semaines en raison d’une blessure.

L’athlète de 37 ans souffre d’une entorse à un muscle oblique, a révélé l’organisation de la Grosse Pomme. Un test d’imagerie par résonance magnétique a révélé que la blessure était de grade modéré à élevé.

L’as lanceur a souffert de ce mal durant son départ, mercredi, un gain de 11 à 4 des siens contre les Cardinals de St. Louis.

Scherzer et deGrom, pour sa part blessé à l’omoplate droite, seront absents au moins jusqu’au mois de juillet. Les Mets sont aussi sans Tylor Megill, touché au biceps droit. C’est donc Chris Bassitt, Carlos Carrasco et Taijuan Walker qui devront assurer la relève comme étant les partants du haut de la rotation.

«Dans un monde idéal, tu subviens à tes besoins par tes propres moyens, a admis le gérant des Mets, Buck Showalter, dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur. C’est une opportunité pour quelqu’un d’autre de monter son jeu d’un cran. Et je crois que ça envoie le bon message quand des gars comme Megill et [David] Peterson voit qu’on recherche au sein de l’organisation avant de convoiter quelqu’un dans une autre équipe.»

Arrivé à New York lors de la plus récente saison morte, après avoir signé un contrat de trois ans, d’une valeur de 130 millions $, Scherzer connaissait un excellent début de saison, lui qui a maintenu une fiche de 5-1 et une moyenne de points mérités de 2,54.

Les Mets ont d’ailleurs réussi leur premier test sans leurs meilleurs lanceurs, jeudi après-midi, en défaisant les Cardinals 7 à 6 grâce au circuit de Pete Alonso en fin de 10e manche.