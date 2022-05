Médaille d'argent confirmée pour les sprinteurs canadiens

C’est maintenant officiel: l’équipe canadienne masculine du relais 4 x 100 mètres des derniers Jeux olympiques de Tokyo est médaillée d’argent. Le Comité international olympique a effectivement approuvé la mise à jour des résultats, rendue nécessaire après la disqualification du sprinteur britannique Chijindu Ujah pour dopage.

Déjà, en février dernier, le Tribunal arbitral du sport avait laissé entendre que le Canada se verrait octroyer l’argent plutôt que le bronze. C’est l’Italie qui avait remporté la course, devant les Britanniques, à Tokyo.

Andre De Grasse, déjà détenteur de six décorations olympiques en carrière, se retrouve maintenant officiellement avec un palmarès incluant une médaille d’or, deux en argent et trois en bronze. En plus de grimper sur le podium au relais, en compagnie de Jerome Blake, Aaron Brown et Brendon Rodney, De Grasse avait raflé l’or au 200 m et l’argent au 100 m à Tokyo.