Marc Ramsay s'attend à toute une bataille

Le combat entre David Lemieux et David Benavidez risque d'être très spectaculaire.

C'est du moins ce que l'entraîneur de Lemieux, Marc Ramsay, a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«On sent que les deux boxeurs sont très au courant que le combat sera porté vers l'offensive. Disons qu'on va passer à l'action rapidement, c'était clair dans le discours des deux boxeurs. On connaît la nature de David et Benavidez a un peu le même profil également. Malgré qu'on ne veut jamais laisser aller le point de vue technique, je pense que la nature des deux boxeurs va les unir rapidement.»

Ramsay ajoute que son protégé peut miser sur des atouts que son adversaire n'a pas.

«C'est évident que Benavidez est plus jeune et peut-être un peu plus rapide. De son côté, David a l'expérience des galas comme ça. On voyait aujourd'hui que Benavidez avait beaucoup de pression sur les épaules. C'était peut-être la première fois de sa vie qu'il vivait ça, mais ce sont toutes des choses que David a pu vivre dans le passé. Oui, l'autre boxeur a certains atouts de son côté, mais on a d'autres choses de notre bord.»

L'entraîneur affirme également que tout devrait être en ordre lors de la pesée officielle.

«Pour le moment, c'est vraiment facile. C'est même mieux que ce qu'on avait espéré. Il ne lui reste presque rien à perdre pour respecter le poids.»

Ramsay tenait aussi à souhaiter bonne chance à son ancien protégé, Jean Pascal, qui est à la veille d'effectuer son retour contre Fanlong Meng.

«On ne peut jamais compter Jean pour vaincu. C'est un gars qui est dédié à ce qu'il fait et qui donne toujours tout ce qu'il a. C'est certain qu'on va regarder ça d'un oeil très attentif.»

