Les Yankees surpris par les Orioles

Malgré l’énorme différence de talent entre les Yankees de New York et les Orioles, ces derniers ont causé une surprise en défaisant leurs rivaux 9 à 6, jeudi après-midi, à Baltimore.

Les favoris de la foule ont ainsi mis fin à la séquence de quatre victoires des visiteurs, en plus de freiner leur propre glissade, qui était de six défaites consécutives. Ils ont aussi évité de se faire balayer par leurs opposants de la section Est de l’Américaine.

• À lire aussi: Une autre tuile tombe sur la tête des Mets

• À lire aussi: Un espoir des Yankees vendait l’équipement de ses coéquipiers

En retard par un point au début de la neuvième manche, la première équipe au classement du baseball majeur a été en mesure de créer l’égalité à son tour au bâton. Toutefois, le voltigeur des Orioles Anthony Santander a mis fin au match d’un seul élan, lorsqu’il a expulsé l’offrande de Lucas Luetge à l’extérieur des limites du terrain, alors que Trey Mancini et Austin Hays étaient déjà sur les sentiers.

Santander a connu tout un match, lui qui a cogné la balle en lieu sûr à trois reprises, en plus de produire autant de points et de croiser lui-même la plaque à trois reprises. Il s’est aussi vu octroyer un but sur balles.

Giancarlo Stanton n’aura pas à rougir de sa performance dans la défaite, lui qui a aussi produit trois points, dont un à l’aide d’une longue balle, frappant deux coups sûrs en plus de bénéficier de deux buts sur balles.

Les Padres blanchissent les Phillies

À Philadelphie, les lanceurs des Padres de San Diego ont alloué huit coups sûrs, mais aucun point aux frappeurs adverses, permettant aux leurs de vaincre les Phillies 2 à 0.

Le lanceur partant de la formation californienne Yu Darvish (4-1) s’est mérité la victoire. Il a été retiré après sept manches de travail, après avoir fait mordre la poussière à cinq opposants. Luis Garcia et Taylor Rogers ont ensuite complété le travail, le second récoltant son 15e sauvetage de la saison.

Les visiteurs ont inscrit l’ensemble de leurs points au quatrième assaut, aux dépens du lanceur partant Kyle Gibson (3-2). Robinson Cano, acquis par les Padres à titre de joueur autonome, quelques jours après avoir été libéré par les Mets au début du mois de mai, a produit son premier point dans son nouvel uniforme. Son simple a poussé Jurickson Profar au marbre. Peu après, Ha-Seong Kim a cogné un ballon-sacrifice, produisant l’autre point des siens.